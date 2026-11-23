Un registro común de las personas que reciben apoyos sociales en Durango permitiría identificar duplicidades, mejorar la distribución de recursos públicos y detectar a familias que todavía requieren atención, mediante una mayor coordinación entre el Gobierno del Estado y los 39 municipios.

La creación de este Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales fue propuesta por el diputado local Fernando Rocha Amaro, mediante una iniciativa que busca integrar y mantener actualizada la información de quienes reciben estos apoyos.

El planteamiento parte de que actualmente los programas son operados por distintas instituciones y órdenes de gobierno, por lo que la información dispersa dificulta conocer qué apoyos recibe cada familia y puede provocar duplicidades , además de complicar la identificación de personas que necesitan atención.

La propuesta contempla que la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango (Sebised) coordine el padrón, con la participación del DIF Estatal y los sistemas municipales. Para ello, los DIF de los Ayuntamientos tendrían que reportar periódicamente la información de sus beneficiarios, mientras que la dependencia estatal emitiría los lineamientos técnicos y administrativos para integrar, actualizar y consultar el registro.

El legislador aclaró que la iniciativa no pretende retirar apoyos ni establecer obstáculos para que las familias accedan a los programas, sino contar con información confiable para mejorar la planeación, ejecución y evaluación de las políticas sociales. También planteó que el padrón sea una herramienta obligatoria para estos procesos y contribuya a fortalecer la rendición de cuentas.

El manejo de los datos deberá sujetarse a las disposiciones de confidencialidad y protección de información personal, de manera que su utilización se limite a los fines establecidos en la propuesta.