Reconocer la trayectoria y las aportaciones de profesionistas que han contribuido al desarrollo de Durango es el objetivo de una iniciativa que propone crear la Medalla Carlos Patoni, una distinción que estaría dirigida a mujeres y hombres dedicados a la ingeniería.

La propuesta contempla reconocer no solamente a quienes han participado en grandes obras de infraestructura, sino también a profesionistas que desde laboratorios, aulas, empresas y comunidades rurales generan soluciones tecnológicas, impulsan procesos productivos y contribuyen al aprovechamiento de los recursos naturales.

El diputado local Noel Fernández Maturino explicó que la distinción llevaría el nombre de Carlos Patoni, ingeniero duranguense nacido en Guanaceví en 1853, quien junto con Pastor Ruiz realizó el levantamiento de una carta geográfica del estado en 1905, publicada en 1917.

El legislador destacó que la ingeniería tiene un papel en ámbitos como la construcción de caminos, los sistemas hidráulicos, la infraestructura hospitalaria y educativa, así como en los procesos industriales, por lo que consideró necesario reconocer a quienes aportan sus conocimientos al desarrollo económico y social .

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Capítulo Durango, y también busca ofrecer referentes a las nuevas generaciones de estudiantes de esta disciplina, mediante el reconocimiento público de profesionistas cuya preparación y trabajo han contribuido a transformar su entorno.