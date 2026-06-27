Proponen crear observatorio ciudadano para vigilar acciones contra la violencia hacia las mujeres

Ante la Comisión de Equidad de Género del Cabildo de Durango se presentó una propuesta para la conformación del Observatorio ciudadano por la igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de evaluar las acciones municipales en materia de prevención de la violencia.

La propuesta fue presentada por la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Alejandra Hernández Acosta, quien explicó que este órgano será un mecanismo de participación social para fortalecer la vigilancia, el seguimiento y la evaluación de las acciones relacionadas con los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.

Se destacó que este observatorio ya estaba previsto desde la creación del Reglamento de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia del Municipio de Durango, con el propósito de fomentar la participación activa de la sociedad civil en el seguimiento de las políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad y una vida libre de violencia.

De acuerdo con la propuesta, estaría integrado por representantes de organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y personas promotoras de los derechos humanos, quienes participarían de manera honorífica para dar seguimiento a las acciones y emitir observaciones.

Entre sus principales funciones estará vigilar el cumplimiento del Reglamento de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, evaluar los avances, emitir observaciones y recomendaciones, además de promover la transparencia en esta materia.

Hernández Acosta indicó que se impulsarán mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a la construcción de una sociedad más igualitaria, libre de violencia y con mayores oportunidades para las mujeres.

Será el IMM, en coordinación con la Comisión de Equidad de Género del Cabildo, quien emita la convocatoria para conformar formalmente este órgano, mediante un proceso que, aseguraron, será abierto, transparente e incluyente.