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CONGRESO DE DURANGO

Proponen dar más recursos a las áreas de discapacidad del estado de Durango

Señalan que únicamente los municipios de Durango y Gómez Palacio cuentan con direcciones especializadas en esta materia.

Proponen dar más recursos a las áreas de discapacidad del estado de Durango

Proponen dar más recursos a las áreas de discapacidad del estado de Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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Las áreas municipales encargadas de atender a las personas con discapacidad podrían contar con mayor presupuesto, personal, facultades y estructura administrativa, además de ser encabezadas preferentemente por personas que viven con alguna discapacidad.

Este es el objetivo de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado,en la que también se contempla que los 39 Ayuntamientos realicen diagnósticos sobre las necesidades de esta población, para determinar los recursos y las condiciones que requieren las áreas responsables de atenderla.El propósito es que estas oficinas tengan capacidad de respuesta y no se limiten a existir dentro de los organigramas municipales.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Nadia Milán Ramírez, quien señaló que, según la información pública que dijo haber documentado, únicamente los municipios de Durango y Gómez Palacio cuentan con direcciones especializadas en esta materia.

La legisladora demostró que las personas con discapacidad deben participar también en los espacios donde se diseñan y deciden las políticas públicas que les afectan.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DISCAPACIDAD CONGRESO DE DURANGO áreas, discapacidad, personas, recursos

               

                
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