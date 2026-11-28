Reconocer en octubre la labor humanitaria del Club de Leones en Durango es el objetivo de una iniciativa que propone establecer ese mes como el Mes del Leonismo, para destacar las acciones de apoyo social y atención a necesidades de salud que realiza esta organización civil.

La propuesta fue presentada por el diputado local Alejandro Mata Valadez, quien señaló que el trabajo de sus integrantes representa un respaldo para comunidades y personas que requieren ayuda, en ocasiones ante necesidades que no pueden ser atendidas únicamente por las instituciones públicas.

El legislador destacó la participación de los clubes que integran el Distrito B2, con presencia en Durango, Gómez Palacio y otras regiones de Chihuahua y Zacatecas. También reconoció las aportaciones que han permitido consolidar las instalaciones de la organización en La Laguna, destinadas a sus actividades y oficinas.

Mata Valadez indicó que la iniciativa toma como referencia a entidades como Colima, Puebla y Veracruz, donde ya existe un reconocimiento oficial al leonismo, e hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas del Congreso local para respaldarla.

La propuesta busca dar reconocimiento institucional a las labores de servicio de hombres y mujeres que participan en esta organización, cuyas acciones abarcan distintos ámbitos del bienestar social y la salud.