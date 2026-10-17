Durango

TALENTO DEPORTIVO

Proponen detectar talentos deportivos desde la educación básica en Durango

Contemplan actividades de observación, evaluaciones motrices y pruebas de aptitud.

Proponen detectar talentos deportivos desde la educación básica en Durango

Proponen detectar talentos deportivos desde la educación básica en Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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La identificación y el seguimiento de estudiantes con aptitudes deportivas desde la educación básica es el objetivo de una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, presentada por el diputado local Octavio Ulises Adame de la Fuente.

La propuesta plantea coordinar el trabajo de las autoridades educativas y deportivas, las escuelas, el personal de educación física y entrenadores capacitados para detectar habilidades, desarrollar capacidades y dar seguimiento al potencial de niñas, niños y adolescentes.

El legislador señaló que hay estudiantes con aptitudes sobresalientes que no son identificados oportunamente o que carecen de mecanismos para desarrollar sus capacidades. Por ello, contempla actividades de observación, evaluaciones motrices y pruebas de aptitud adecuadas a la edad, con un enfoque formativo y sin que se conviertan en criterios de exclusión.

La iniciativa también propone fortalecer la capacitación de docentes de educación física, entrenadores e instructores, así como garantizar que las oportunidades lleguen a estudiantes de comunidades rurales e indígenas y a personas con discapacidad, mediante los ajustes necesarios.

Además, busca aprovechar las instalaciones y los recursos existentes y promover convenios con municipios, instituciones de educación superior y asociaciones deportivas para ampliar las opciones de formación.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Congreso Durango talento deportivo escuelas durango educación, estudiantes, entrenadores, aptitudes

               

                
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