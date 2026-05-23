Proponen distribución digital del Periódico Oficial para reducir gastos y agilizar difusión

Los diputados locales analizarán una iniciativa de reforma a la Ley del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango con el objetivo de modernizar su funcionamiento mediante la distribución digital a los 39 municipios, poderes públicos, organismos autónomos y demás entes gubernamentales.

La propuesta fue presentada por el diputado local Héctor Herrera, quien señaló que el modelo actual mantiene una lógica administrativa basada principalmente en la impresión y entrega física de ejemplares, esquema que respondió a una etapa donde el papel era el principal medio de difusión oficial, pero que actualmente resulta poco eficiente frente al uso cotidiano de herramientas tecnológicas.

“Con esta reforma, Durango podrá contar con un Periódico Oficial más moderno, más accesible, más económico y más oportuno, sin debilitar la certeza jurídica de los actos publicados”, expresó durante la sesión ordinaria del Congreso local.

Herrera Núñez explicó que la propuesta busca reconocer expresamente la validez legal de la edición electrónica del Periódico Oficial y permitir que su distribución institucional se realice mediante medios digitales, sin eliminar la formalidad ni la relevancia jurídica de las publicaciones.

Añadió que mantener la obligación de imprimir y trasladar físicamente los ejemplares genera costos administrativos y operativos que podrían reducirse significativamente mediante el uso de plataformas digitales, correos institucionales y herramientas tecnológicas.

El diputado destacó que, debido a la amplitud territorial de Durango, la distribución física implica tiempos de traslado, almacenamiento y recursos humanos que pueden simplificarse, permitiendo una difusión más rápida y eficiente de leyes, decretos y disposiciones oficiales hacia todas las regiones del estado.