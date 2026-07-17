Piden quitar restricciones para que personas con discapacidad puedan adoptar animales en Durango

La legislación de Durango podría modificarse para eliminar restricciones que limitan a las personas con discapacidad la adopción o adquisición de animales de compañía y de asistencia, mediante una iniciativa presentada en el Congreso del Estado que busca armonizar la norma con los principios de inclusión y derechos humanos.

La propuesta fue presentada por la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, quien planteó reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado. La iniciativa considera que la redacción vigente mantiene una prohibición general para la venta de animales a personas consideradas incapaces y utiliza conceptos que han quedado superados por la evolución del marco jurídico en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Entre los cambios planteados en su iniciativa se encuentra sustituir esa restricción por un criterio que permita evaluar cada caso de manera individual. De esta forma, el acompañamiento de una persona responsable únicamente sería necesario cuando la condición de la persona con discapacidad le impida hacerse cargo del animal, evitando prohibiciones generalizadas que limiten el acceso a perros guía, animales de asistencia o de compañía.

La iniciativa también propone actualizar el lenguaje de la ley para reconocer expresamente a los animales como seres sintientes, en sustitución de conceptos considerados obsoletos, además de mantener las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, quienes deberán adquirir un animal con el acompañamiento de una persona adulta responsable.

De aprobarse, la reforma modificaría el marco legal estatal para facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a animales que contribuyan a su autonomía, movilidad, apoyo emocional e inclusión social, al tiempo que preserva las obligaciones de cuidado y bienestar de los propios animales.