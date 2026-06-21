Proponen en Durango legislar reparto equitativo de labores domésticas y de cuidado

La distribución de las tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres podría fortalecerse en Durango mediante una reforma a la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado, con el objetivo de establecer el principio de corresponsabilidad familiar como una medida para reducir desigualdades dentro del hogar.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada local Ana María Durón Pérez presentó la iniciativa con la que se busca incorporar este enfoque en la legislación estatal, para promover una distribución más equitativa de responsabilidades relacionadas con el hogar y el cuidado de integrantes de la familia.

La legisladora argumentó que una de las formas de desigualdad más persistentes se origina en la vida cotidiana, donde históricamente las mujeres han asumido la mayor parte de las labores domésticas y de cuidado , situación que limita su desarrollo personal, profesional y económico al combinar estas actividades con jornadas laborales remuneradas.

Explicó que la propuesta contempla fortalecer la participación compartida en tareas como el cuidado de hijas e hijos, personas adultas mayores y otros integrantes dependientes de la familia , bajo el criterio de que estas responsabilidades no deben recaer de forma desproporcionada en un solo integrante del hogar.

Durón Pérez precisó que la iniciativa no busca generar confrontación entre hombres y mujeres, sino impulsar una nueva cultura de colaboración y respeto , donde el Estado tenga un papel activo en la promoción de políticas de igualdad y corresponsabilidad.

La diputada sostuvo que el reparto equitativo de responsabilidades familiares puede traducirse en mayores oportunidades para las mujeres en ámbitos laborales, educativos y de participación pública, al reducir cargas históricas que, afirmó, siguen siendo poco reconocidas.