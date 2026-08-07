Proponen en Durango nuevas medidas en contra del maltrato animal

El Congreso del Estado analizará un par de propuestas para fortalecer la protección de los animales mediante mayores sanciones al maltrato y un esquema de coordinación entre autoridades , para atender denuncias y casos de crueldad.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada local Rocío Rebollo Mendoza presentó una iniciativa con la que se pretende reformar el Código Penal del Estado al plantear una ampliación del catálogo de conductas consideradas delito, fortalecer las agravantes y endurecer las sanciones por maltrato y crueldad animal.

La propuesta busca también dotar a las autoridades de mayores herramientas para investigar y sancionar estos casos.

Por separado, la diputada local Cynthia Monserrat Hernández propuso impulsar un Acuerdo Estatal contra el Maltrato y la Crueldad Animal, con participación de autoridades estatales y municipales. Entre las medidas planteadas se encuentran establecer una ruta única para presentar denuncias, asignar folios que permitan dar seguimiento a cada caso y crear un protocolo para inspeccionar, rescatar y canalizar animales en situación de riesgo.