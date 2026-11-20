Las familias de personas desaparecidas requieren protección legal para atender asuntos familiares, laborales y patrimoniales mientras continúa la búsqueda de sus seres queridos. Por ello, las iniciativas relacionadas con la Ley de Declaración Especial de Ausencia en Durango contienen mecanismos que eviten que enfrenten vacíos jurídicos y dificultades económicas.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado confió en que las propuestas puedan analizarse la próxima semana en las Comisiones legislativas. También reconoció que distintas fuerzas parlamentarias hayan presentado iniciativas sobre el tema, al considerar que existe coincidencia en la necesidad de atender esta problemática.

Entre los aspectos que se busca resolver está la situación de niñas, niños y adolescentes cuyos padres se encuentran desaparecidos, sobre todo al determinar quién ejercería la patria potestad. Además, se plantea garantizar el acceso a prestaciones laborales y de seguridad social, así como proteger el patrimonio familiar.

Las propuestas también contemplan regular las obligaciones financieras, crediticias, fiscales y mercantiles de las familias, incluida la posibilidad de suspender temporalmente determinados compromisos para evitar que la ausencia de un familiar se convierta en una carga económica adicional.

La Declaración Especial de Ausencia sería emitida por un juez de primera instancia en materia familiar y permitiría establecer medidas para proteger legalmente tanto a la persona desaparecida como a sus familiares.