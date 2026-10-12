Proponen en Durango tipificar los crímenes de odio con penas de hasta 50 años

El Congreso del Estado analizará una iniciativa de reforma con la que se busca incorporar de manera formal la figura de crímenes de odio por orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género al Código Penal de la entidad, con el propósito de tipificar y sancionar de forma específica los homicidios cometidos por motivos de prejuicio o discriminación.

La propuesta de reforma presentada por la diputada local Delia Enríquez plantea establecer penas base de 22 a 50 años de prisión para quienes priven de la vida a una persona por razones vinculadas a su identidad de género o preferencia sexual. Asimismo, el proyecto prevé un catálogo de circunstancias agravantes que elevarían las sanciones a un rango de 30 a 55 años de cárcel cuando existan lazos de parentesco, relaciones de pareja, o bien vínculos de subordinación laboral, docente o de superioridad entre el agresor y la víctima.

La iniciativa de Enríquez Arriaga también contempla criterios técnicos para facilitar a las autoridades investigadoras la identificación de este tipo de conductas.

Entre los elementos que se sugieren evaluar destacan la existencia de antecedentes de acoso o amenazas, el uso de violencia sexual, la presencia de lesiones degradantes, la exposición del cuerpo en la vía pública o la manifestación explícita de expresiones de rechazo por parte del imputado. En los casos donde no sea posible acreditar la motivación de odio, la tipificación se ajustaría a las reglas generales del homicidio.

Esta propuesta legislativa busca dotar a las instituciones de procuración e impartición de justicia de un marco jurídico actualizado que atienda la recomendación de organismos civiles, los cuales documentaron más de 50 homicidios motivados por prejuicios contra la comunidad LGBTIQ+ durante el año pasado.

El documento fue turnado a las Comisiones legislativas correspondientes para su revisión y posterior dictamen.