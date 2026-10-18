Proponen endurecer reglas por derribar árboles en el estado de Durango
Las obras públicas y privadas en Durango podrían estar sujetas a mayores requisitos para retirar árboles, con medidas que prioricen su conservación, la restitución de los ejemplares derribados y la supervisión de las compensaciones.
Así lo plantea una iniciativa del diputado local Héctor Herrera Núñez para reformar la Ley de Conservación y Protección del Arbolado Urbano.
La propuesta busca que, antes de autorizar el derribo de un árbol, las autoridades analicen alternativas como modificar el proyecto de construcción, realizar podas técnicamente adecuadas o trasplantar el ejemplar. También plantea que las decisiones incluyan una justificación sobre la viabilidad de estas opciones.
Cuando el retiro sea necesario, la restitución deberá considerar características del árbol afectado, como especie, tamaño y cobertura de copa, así como sus beneficios ambientales.
La iniciativa también contempla dar seguimiento a los ejemplares plantados y reponer aquellos que no sobrevivan, con responsables y plazos definidos.
El planteamiento establece que la reposición física de árboles tenga prioridad y que la compensación económica se permita únicamente cuando plantar nuevos ejemplares sea técnica o materialmente inviable, previa justificación de la autoridad. Los recursos obtenidos deberán destinarse al cuidado y mantenimiento del arbolado urbano.
Además, se propone que los municipios publiquen información sobre los derribos y trasplantes autorizados, las razones de cada decisión y el cumplimiento de las medidas de restitución, con el propósito de facilitar la vigilancia ciudadana sobre la conservación de los árboles en calles, plazas y parques