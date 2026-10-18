Proponen endurecer reglas por derribar árboles en el estado de Durango

Las obras públicas y privadas en Durango podrían estar sujetas a mayores requisitos para retirar árboles, con medidas que prioricen su conservación, la restitución de los ejemplares derribados y la supervisión de las compensaciones.

Así lo plantea una iniciativa del diputado local Héctor Herrera Núñez para reformar la Ley de Conservación y Protección del Arbolado Urbano.

La propuesta busca que, antes de autorizar el derribo de un árbol, las autoridades analicen alternativas como modificar el proyecto de construcción, realizar podas técnicamente adecuadas o trasplantar el ejemplar . También plantea que las decisiones incluyan una justificación sobre la viabilidad de estas opciones.

Cuando el retiro sea necesario, la restitución deberá considerar características del árbol afectado, como especie, tamaño y cobertura de copa, así como sus beneficios ambientales.

La iniciativa también contempla dar seguimiento a los ejemplares plantados y reponer aquellos que no sobrevivan , con responsables y plazos definidos.

El planteamiento establece que la reposición física de árboles tenga prioridad y que la compensación económica se permita únicamente cuando plantar nuevos ejemplares sea técnica o materialmente inviable, previa justificación de la autoridad. Los recursos obtenidos deberán destinarse al cuidado y mantenimiento del arbolado urbano.

Además, se propone que los municipios publiquen información sobre los derribos y trasplantes autorizados, las razones de cada decisión y el cumplimiento de las medidas de restitución, con el propósito de facilitar la vigilancia ciudadana sobre la conservación de los árboles en calles, plazas y parques