Proponen establecer convivencia gradual para adopción de infantes en Durango

La integración de niñas, niños y adolescentes a una nueva familia podría incluir un periodo de convivencia gradual, con acompañamiento profesional, como parte del procedimiento de adopción en Durango. Esta propuesta busca facilitar la adaptación al nuevo hogar y proteger el bienestar emocional de los menores.

La iniciativa fue presentada por el diputado local Fernando Rocha Amaro, quien planteó reformar la Ley de Adopciones para el Estado para establecer un periodo de adaptabilidad. El proyecto contempla un egreso provisional para iniciar la convivencia familiar antes de continuar con el procedimiento judicial, cuando las valoraciones correspondientes lo determinen.

Durante esta etapa, las autoridades podrían dar seguimiento a la integración de los menores, identificar posibles dificultades y tomar medidas para proteger su estabilidad emocional, según explicó el legislador.

La propuesta también busca preservar los vínculos entre hermanos. Para ello, plantea procurar que permanezcan juntos durante los procesos de adopción y, cuando sea necesario separarlos, establecer medidas que permitan mantener la convivencia, comunicación y contacto permanente, siempre que sea compatible con el interés superior de cada menor.

Rocha Amaro también destacó la importancia de las familias de acogida, que brindan cuidado y protección temporal a niñas, niños y adolescentes mientras se resuelve su situación jurídica, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación con las autoridades y el seguimiento durante esta etapa.