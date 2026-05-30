Proponen fortalecer regulación y supervisión de centros de rehabilitación de Durango

Una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Durango, presentada en el Congreso local, busca fortalecer la regulación, supervisión y operación de los centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones, mediante acciones orientadas a mejorar la atención, la seguridad y la capacitación del personal que ahí labora.

La propuesta fue presentada por la diputada local Nadia Milán Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud Pública, quien planteó modificaciones legales para impulsar mecanismos de colaboración institucional, mejorar la infraestructura de los centros e implementar protocolos de actuación que permitan proteger tanto a las personas usuarias como a los trabajadores.

De acuerdo con la legisladora, las adicciones continúan siendo uno de los principales desafíos para las instituciones de salud pública debido a sus repercusiones en los ámbitos personal, familiar, social y económico. También refirió que en Durango la incidencia de consumo de drogas entre adolescentes de 12 a 17 años es de 2.8 por ciento, mientras que entre jóvenes y adultos de 18 a 34 años alcanza el 10.3 por ciento, por encima del promedio nacional de 7.5 por ciento.

La propuesta también plantea reforzar los procesos de capacitación del personal y establecer mayores medidas de prevención y atención ante situaciones de riesgo dentro de los centros de tratamiento. Según se expuso durante la presentación de la iniciativa, estas acciones buscan elevar los estándares de calidad en los servicios que se ofrecen a las personas en proceso de rehabilitación.

Durante la exposición de motivos se señaló que en distintos puntos del país se han registrado incidentes en algunos centros de rehabilitación, entre ellos incendios, riñas, accidentes y otros hechos que han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión de estos establecimientos.