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Proponen garantizar atención preferente para adultos mayores y personas con discapacidad

Buscan contrarrestar barreras que impidan que estos sectores completen sus trámites en igualdad de condiciones.

Proponen garantizar atención preferente para adultos mayores y personas con discapacidad

Proponen garantizar atención preferente para adultos mayores y personas con discapacidad

JUAN M. CÁRDENAS
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Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad podrían contar con atención preferente, accesible y libre de discriminación en servicios públicos y privados, de aprobarse una reforma a la Constitución local que busca eliminar obstáculos en trámites y servicios.

La iniciativa fue presentada por el diputado local Alejandro Mojica Narvaez y plantea reconocer este derecho con el fin de garantizar un trato digno e incluyente para sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios, realizar gestiones o desplazarse.

Detalló que entre los objetivos de la iniciativa se encuentra evitar que adultos mayores permanezcan largas horas formados para recibir atención y que las personas con discapacidad enfrenten barreras físicas, de comunicación o accesibilidad que les impidan completar trámites o ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Además, se contempla la implementación de mecanismos alternativos de atención para aquellos casos en los que el traslado represente un riesgo o resulte imposible. La propuesta sostiene que el sistema debe adaptarse a las necesidades de las personas y no al contrario.

Los promoventes consideraron que la reforma representa una medida de justicia social orientada a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan mayores obstáculos cotidianos, al tiempo que fortalece la inclusión y el respeto a los derechos humanos en la entidad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: personas con discapacidad Congreso Durango personas, mayores, atención, discapacidad

               

                
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