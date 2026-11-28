La falta de espacios de venta directa, el pago de precios que no reconocen el trabajo artesanal y la apropiación comercial de diseños tradicionales son algunos de los problemas que se busca atender mediante una reforma a la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal del Estado.

La iniciativa plantea crear consejos municipales de fomento artesanal con participación de autoridades, instituciones culturales, educativas, personas artesanas y representantes de comunidades indígenas. Estos organismos funcionarían como espacios de consulta, planeación y vinculación para impulsar la actividad en cada municipio.

El diputado local Bernabé Aguilar Carrillo, promotor de la propuesta, explicó que también se busca ampliar los espacios públicos permanentes para exhibir y comercializar artesanías directamente, así como establecer mecanismos para procurar precios justos que consideren el trabajo técnico y el valor cultural de cada pieza.

Entre las medidas propuestas se encuentran brindar asesoría técnica y jurídica para proteger diseños, técnicas y expresiones tradicionales; facilitar financiamiento, materias primas y equipamiento para los talleres, y promover el acceso progresivo de las personas artesanas a servicios médicos, seguridad social y programas de mejoramiento de vivienda.

La reforma también contempla impulsar rutas y corredores artesanales que vinculen a las comunidades con el turismo y la economía regional, además de proteger los conocimientos y símbolos de los pueblos O’dam, Wixárika, Rarámuri y Mexicanero, para evitar que sean utilizados comercialmente sin consentimiento ni reconocimiento.

Aguilar Carrillo sostuvo que las artesanías no deben limitarse a ser exhibidas como expresiones culturales, sino contar con condiciones para generar ingresos dignos a quienes las elaboran y preservar los conocimientos transmitidos entre generaciones.