Proponen homologar elección judicial local con reforma federal

Durango podría adecuar su Constitución local al nuevo modelo federal de elección de personas juzgadoras, luego de que se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa que busca homologar las reglas estatales con la reforma judicial impulsada a nivel nacional.

Durante la sesión ordinaria, la diputada local Sandra Amaya Rosales presentó la propuesta de reforma constitucional para armonizar la legislación estatal con las disposiciones y principios contenidos en la iniciativa federal promovida por el Ejecutivo Federal.

La legisladora explicó que la intención es replicar en Durango las bases, etapas, procedimientos, términos y mecanismos contemplados para el proceso federal de elección judicial, con el objetivo de generar uniformidad normativa y mayor certeza jurídica en futuros procesos electorales relacionados con el Poder Judicial.

Según expuso, la iniciativa también contempla que las adecuaciones al marco jurídico estatal se concreten una vez concluido el proceso legislativo federal , actualmente en análisis en el Congreso de la Unión, donde ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, y está pendiente su discusión en el Senado de la República.

Sandra Amaya señaló que, una vez emitida la declaratoria constitucional a nivel federal, el Congreso del Estado podría avanzar en la armonización local para aplicar las nuevas disposiciones relacionadas con la elección de personas juzgadoras en Durango.

La diputada sostuvo que la reforma busca fortalecer principios de legalidad, transparencia, eficiencia y participación democrática en la renovación de cargos judiciales pendientes en la entidad.