Proponen nuevo Reglamento Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Durango

Expedir un nuevo Reglamento Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es la propuesta presentada ante el Cabildo de Durango, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos y establecer mecanismos que permitan prevenir la discriminación desde el gobierno.

Con esta iniciativa se busca que la igualdad y la no discriminación se conviertan en una obligación permanente para el Ayuntamiento de Durango, además de modernizar el marco jurídico local con una visión de derechos humanos, inclusión y accesibilidad, explicó el regidor Alan Espinosa de la O.

"Este reglamento no busca privilegios, busca igualdad. No se trata de tolerar diferencias, sino de garantizar derechos para todas las personas", expresó.

El regidor explicó que la propuesta no se limita a sancionar actos discriminatorios, sino que establece responsabilidades concretas, como el diseño de políticas públicas de inclusión, la capacitación permanente de los servidores públicos, la garantía de accesibilidad universal, la atención de quejas por discriminación y la implementación de acciones afirmativas.

"La discriminación no siempre grita; muchas veces se manifiesta cuando se niegan oportunidades, cuando una persona es excluida al intentar acceder a un empleo, a un servicio público, a la educación o incluso al uso de un espacio público", señaló.

Asimismo, destacó que uno de los principales avances de la iniciativa es la creación del Sistema Municipal contra la Discriminación y del Programa Municipal de Combate a la Discriminación, los cuales permitirán coordinar acciones para garantizar la igualdad de oportunidades en el municipio.

De acuerdo con su explicación, la iniciativa también incorpora una perspectiva de cuidados, al contemplar medidas como la instalación de lactarios, el impulso a las licencias de paternidad y acciones que fomenten una mayor corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en las tareas de cuidado.