Proponen opciones para que regreso a clases no sea un gasto tan fuerte para las familias

El gasto en útiles escolares que están teniendo los padres de familia de alumnos de educación básica va de los mil 500 a los tres mil pesos, en promedio, pero hay casos en lo que esta cifra aumenta, por lo que el regreso a clases resulta complicado para la economía familiar.

En tal sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Carlos Ramírez, reconoció que constantemente se registran quejas por el gasto que implica surtir la lista.

“Cada año es lo mismo en el sentido de las quejas. Yo sí quiero decir algo: los docentes también a veces hasta le meten de su bolsa. Es decir, sí es bien importante que seamos conscientes en ambas partes. Por el lado de los docentes, que vean que la economía no la tenemos ahorita en óptimas condiciones como para poder erogar un gasto fuerte, pero también que veamos que los docentes necesitan ese tipo de materiales para poder trabajar con nuestros hijos”, mencionó.

Por lo que consideró que se pueden adoptar algunas medidas especiales en un acuerdo entre padres y docentes, para que los niños puedan tener lo que requieren.

“A lo mejor reducir las listas en el sentido de que veamos la economía que estamos viviendo y también pedir apoyo a la mesa directiva de padres de familia que para eso es la cuota voluntaria que se eroga. Finalmente ese dinero que se junta para las escuelas pudiera también servir para ayudarle a los docentes o a la escuela con algo de material”, comentó.

Adicionalmente, planteó que se podrían hacer entregas trimestrales o adoptar un esquema para que no resulte tan pesado para los padres de familia tener que pagar la cuota y todos los útiles al inicio del ciclo escolar.