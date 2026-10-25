Proponen programas de orientación vocacional en escuelas de Durango

La Secretaría de Educación del Estado podría asumir nuevas tareas para orientar a estudiantes de secundaria y educación media superior en la elección de su futuro académico y profesional, mediante programas que les permitan identificar sus aptitudes, conocer opciones educativas y acercarse al ámbito laboral.

La propuesta fue presentada por la diputada Gabriela Vázquez Chacón, mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado, que busca fortalecer la orientación vocacional y la construcción de proyectos de vida educativa .

El planteamiento contempla que la dependencia estatal diseñe, implemente y evalúe programas dirigidos a estos niveles educativos . También propone ampliar la colaboración entre escuelas, universidades y sectores público, social y privado para acercar a los estudiantes a distintas áreas profesionales y alternativas para continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral.

Entre las herramientas previstas se encuentran esquemas de mentoría, prácticas formativas y actividades de vinculación, con las que las y los jóvenes podrían conocer experiencias profesionales y relacionar los conocimientos adquiridos en las aulas con las oportunidades de su entorno.

La iniciativa parte de la necesidad de acompañar a los estudiantes en decisiones como elegir una carrera, identificar un área de desarrollo o definir a qué actividad dedicarse. De acuerdo con la legisladora, contar con información y orientación durante esta etapa puede ayudarles a reconocer sus intereses y establecer objetivos para su futuro.

La propuesta también considera la participación de las familias en este proceso, al ofrecer mayores elementos para acompañar las decisiones educativas de sus hijas e hijos.