Durango

CONGRESO DE DURANGO

Proponen programas de orientación vocacional en escuelas de Durango

La propuesta busca fortalecer la orientación vocacional y la construcción de proyectos de vida educativa.

Proponen programas de orientación vocacional en escuelas de Durango

Proponen programas de orientación vocacional en escuelas de Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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La Secretaría de Educación del Estado podría asumir nuevas tareas para orientar a estudiantes de secundaria y educación media superior en la elección de su futuro académico y profesional, mediante programas que les permitan identificar sus aptitudes, conocer opciones educativas y acercarse al ámbito laboral.

La propuesta fue presentada por la diputada Gabriela Vázquez Chacón, mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado, que busca fortalecer la orientación vocacional y la construcción de proyectos de vida educativa.

El planteamiento contempla que la dependencia estatal diseñe, implemente y evalúe programas dirigidos a estos niveles educativos. También propone ampliar la colaboración entre escuelas, universidades y sectores público, social y privado para acercar a los estudiantes a distintas áreas profesionales y alternativas para continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral.

Entre las herramientas previstas se encuentran esquemas de mentoría, prácticas formativas y actividades de vinculación, con las que las y los jóvenes podrían conocer experiencias profesionales y relacionar los conocimientos adquiridos en las aulas con las oportunidades de su entorno.

La iniciativa parte de la necesidad de acompañar a los estudiantes en decisiones como elegir una carrera, identificar un área de desarrollo o definir a qué actividad dedicarse. De acuerdo con la legisladora, contar con información y orientación durante esta etapa puede ayudarles a reconocer sus intereses y establecer objetivos para su futuro.


La propuesta también considera la participación de las familias en este proceso, al ofrecer mayores elementos para acompañar las decisiones educativas de sus hijas e hijos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ORIENTACIÓN VOCACIONAL DIPUTADOS CONGRESO DE DURANGO orientación, estudiantes, programas, iniciativa

               

                
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