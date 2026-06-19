Proponen pulseras de seguridad para las mujeres en Durango

Una propuesta de seguridad para las mujeres en el municipio de Durango es la implementación de pulseras con tecnología, que permitan dar aviso a las autoridades ante una situación de peligro o desaparición.

La regidora Marisol Carrillo Quiroga reconoció que, a pesar de que en la ciudad ya se cuenta con botones de pánico que se activan en caso de situaciones de riesgo, no todos funcionan o, cuando están activos, la atención no llega de la manera en que se requiere.

“Estas pulseritas son con un chip; son pequeñas. En vez de bajar toda una plataforma, en donde se puedan tardar (...), lo activan y este GPS llega; ahora sí llegan a la ubicación”, expresó.

La propuesta es que las pulseras estén enlazadas directamente con la Dirección Municipal de Seguridad Pública , el 911 e incluso el Instituto Municipal de las Mujeres , para que puedan brindar auxilio de manera inmediata a la mujer que se encuentre en peligro y conocer su ubicación.

En casos de desaparición, indicó que las primeras horas son fundamentales para localizar a las mujeres en buenas condiciones y con vida, que es precisamente lo que se pretende con esta medida.

Sobre los costos y detalles de la propuesta para el municipio, la regidora apuntó que aún no cuenta con más información; sin embargo, consideró que, al tratarse de nueva tecnología, no debería representar un costo demasiado elevado.

“Me parece viable y por eso lo quiero presentar, para que no tengamos estas noticias, ya que en Zapopan, Jalisco y en otras entidades federativas ha resultado muy bien”.

“Durango, y no lo digo yo, todavía tiene no solamente una alerta de género, sino también problemas de violencia de género e inseguridad”, puntualizó.