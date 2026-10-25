Proponen que en Durango se pague menos predial

En el municipio de Durango, regidores señalan que se busca corregir los abusos que se generaron con el predialazo, pero también hacer frente a la amenaza que representa la recién aprobada Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral .

“Por un lado, Morena y el PT aprueban una ley federal para subir los precios catastrales y, por otro lado, los actores locales del PRIAN quieren vender una narrativa de que van a proteger a Durango evitando incrementos de la ley federal”, expresó el regidor Francisco Franco Soler.

Comentó que tienen una propuesta en Durango para que se pague menos predial, porque si es cierto que a nivel local realmente se pretende apoyar a la ciudadanía, es necesario corregir el modelo actual de cobro del predial.

Explicó que en Movimiento Ciudadano proponen una reforma a la Ley de Ingresos con tres puntos fundamentales: corregir la fórmula para calcular el predial y establecer un candado que impida que los impuestos municipales aumenten más del 10 por ciento cada año .

El tercer punto consiste en compensar a quienes fueron afectados por los cobros excesivos del predial en 2026 , mediante un saldo a favor que se aplique en el pago de 2027.

Franco Soler recordó la recesión económica que se vive en el país y en Durango, afecta la economía de muchas familias. Además, señaló que a nivel municipio no se ven los beneficios de esa recaudación ni en el pavimento ni en la infraestructura pluvial.