Las personas que obtengan una sentencia absolutoria firme podrían solicitar que la Fiscalía General del Estado actualice la información oficial relacionada con su detención o acusación, para evitar que los señalamientos permanezcan en internet sin mencionar el desenlace judicial del caso.

La propuesta, presentada por el diputado local Héctor Herrera, plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía para que, a petición de la persona absuelta, se incorpore una nota visible en las publicaciones oficiales donde haya sido identificada, con información sobre la existencia y el alcance de la resolución definitiva.

El planteamiento también contempla que, con autorización expresa de la persona interesada, la Fiscalía emita un comunicado en los mismos canales institucionales y lo envíe a los medios de comunicación que recibieron la información original sobre la detención o acusación. El objetivo es que la resolución judicial tenga una difusión similar a la del señalamiento inicial.

Otro de los cambios propuestos consiste en establecer un procedimiento gratuito, con responsables definidos y un plazo máximo de 10 días hábiles para recibir, resolver y notificar las solicitudes de actualización.

El legislador argumentó que una persona puede continuar enfrentando consecuencias sociales, laborales y familiares aun después de haber sido absuelta, debido a que los boletines sobre su detención permanecen disponibles en plataformas digitales sin precisar que el proceso concluyó con una resolución favorable.