Proponen que se puedan transparentar las decisiones sobre el transporte público en Durango

Con una iniciativa propuesta en el Cabildo de Durango se pretende que el Consejo Consultivo de Transporte sea más ciudadano y que se transparenten las decisiones, como en el tema de las tarifas.

Se pretende incorporar a representantes del Gobierno Municipal, de estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y representantes de la sociedad civil para la toma de decisiones del transporte público que circula en la ciudad.

El regidor Francisco Franco Soler comentó que es necesario que las decisiones relacionadas con las tarifas del transporte público ya no sean tomadas únicamente entre grupos de interés , concesionarios y sindicatos.

Aseguró que junto con su fracción de regidores han mantenido una agenda permanente para mejorar el transporte público desde distintos enfoques.

“Actualmente, el consejo que define el precio del transporte no tiene voz del municipio ni de la ciudadanía. Nuestra propuesta busca ciudadanizarlo y abrirlo a la sociedad civil”, señaló.

El regidor detalló que, con la nueva iniciativa, se busca abrir la toma de decisiones sobre tarifas a la participación ciudadana y municipal.

MEJORA PARA TODOS

Como parte de la propuesta, dijo que no solamente se contempla un beneficio para las y los usuarios, sino también mejorar las condiciones laborales de los propios trabajadores del transporte.

“La semana pasada presentamos una propuesta para mejorar las condiciones laborales de los transportistas, para que tengan una jornada digna, seguro médico y mejores condiciones de trabajo”, explicó.

Sobre el incremento en costos operativos, como el diésel, apuntó que representa una realidad para los concesionarios; sin embargo, sostuvo que la solución debe construirse también mediante una suma de esfuerzos entre gobierno, transportistas y ciudadanía.

“Lo que buscamos es que el gobierno también respalde al transporte público, que los recursos se orienten correctamente y que esto beneficie tanto a transportistas como a usuarios”, puntualizó.

Es por eso que el propio Gobierno Municipal también debe participar en las decisiones relacionadas con el transporte, debido al impacto que las rutas generan en la infraestructura urbana, la pavimentación y los servicios públicos.