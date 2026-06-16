Proponen reconocer con certificación los oficios aprendidos por experiencia

Una reforma a la Ley de Fomento Económico busca establecer de manera permanente un programa de certificación de competencias laborales por experiencia, con el fin de reconocer oficialmente los conocimientos y habilidades adquiridos por miles de trabajadores a través de años de práctica y desempeño en distintos oficios y actividades productivas.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Nadia Milán Ramírez, quien señaló que numerosos duranguenses cuentan con amplia experiencia laboral, pero carecen de un documento que respalde formalmente sus capacidades, situación que limita sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

La propuesta plantea incorporar a la legislación estatal un mecanismo que permita evaluar, reconocer y certificar competencias adquiridas fuera de los sistemas educativos tradicionales, mediante estándares oficiales ya existentes a nivel nacional. Para ello, contempla aprovechar herramientas impulsadas por el Sistema Nacional de Competencias y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

De acuerdo con la explicación de su propuesta, la medida beneficiaría a trabajadores de diversos sectores, entre ellos albañiles, carpinteros, costureras, electricistas, soldadores, mecánicos, cocineras, artesanos, operadores de maquila y trabajadores del campo, quienes han desarrollado conocimientos especializados a través de la práctica cotidiana.

La legisladora argumentó que la certificación de competencias contribuiría a reducir desigualdades laborales, ya que actualmente existen personas que realizan las mismas funciones con niveles similares de calidad y eficiencia, pero enfrentan condiciones distintas por no contar con una acreditación oficial de sus conocimientos.

Además de ampliar las oportunidades de empleo y movilidad laboral, la iniciativa busca fortalecer la productividad, fomentar la formalidad en el mercado de trabajo y generar mejores condiciones de desarrollo económico para las familias duranguenses mediante el reconocimiento del talento adquirido por experiencia.