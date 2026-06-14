Proponen reducir la compra de plásticos de un solo uso en Durango

Una propuesta acompañada de una amplia campaña de concientización fue presentada en el Cabildo de Durango para que, de manera gradual, se reduzcan la compra y el uso de plásticos de un solo uso.

La regidora Gabriela Hernández López comentó que la iniciativa pretende disminuir y eventualmente eliminar los desechables que adquiere el Municipio, ya sea para las dependencias o para el desarrollo de distintos programas.

Como ejemplo, señaló que en los programas municipales se podría evitar la compra de bolsas de plástico y fomentar gradualmente una mayor conciencia sobre el impacto ambiental de estos productos.

Indicó que este cambio debe impulsarse tanto desde los gobiernos como en los comercios, promoviendo hábitos que reduzcan el consumo de artículos desechables.

La regidora reconoció que no es posible prohibir por completo este tipo de productos; sin embargo, consideró que sí es factible generar estrategias para disminuir la cantidad de residuos que producen.

Asimismo, señaló que la venta de comida rápida a través de plataformas de reparto es una de las actividades donde más se utilizan productos desechables, por lo que es necesario impulsar acciones que contribuyan a reducir la contaminación y mantener una ciudad más limpia.

Finalmente, apuntó que puede promoverse una campaña masiva de concientización para generar entre la población una mayor comprensión sobre los daños que los residuos plásticos de un solo uso ocasionan al medio ambiente.