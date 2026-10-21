Proponen reforzar capacitación de maestros para enfrentar el bullying en escuelas de Durango

La responsabilidad de los maestros en las aulas va más allá de los conocimientos que pueden compartir con los alumnos, pues también se les encomienda estar al pendiente de aspectos como la limpieza, la higiene, los valores, la educación e incluso la detección de situaciones de violencia, bullying y problemas de salud mental de sus estudiantes.

Aunque se reconoce que están sobrecargados de responsabilidades, se señala que es necesario que cuenten con capacitación, sobre todo para frenar el bullying en las escuelas.

La regidora Marisol Carrillo Quiroga reconoció que es necesario que cada institución cuente con personal de atención psicológica o al menos que se les proporcionen herramientas a los maestros o personal para enfrentar situaciones como el bullying.

“Vamos a tener la semana que entra un foro aquí en el patio del Museo Municipal para ver el tema del bullying. Van a venir tantos maestros, maestros sobre todo de escuelas que tienen este problema, no solamente de violencia, sino que no tienen personal de psicología para poderlos atender”, expresó.

Comentó que se hablará sobre cómo actuar ante casos de bullying y fortalecer las herramientas para atenderlos, pero destacó que es necesario que los padres de familia también se involucren.

“No es solamente hacer responsables a los maestros, que realmente ya tienen una responsabilidad enorme (...) No es todo el maestro. A ver, los valores, ¿dónde se dan? Pues en casa”.

La regidora reconoció la falta de psicólogos en las escuelas, pero señaló que se podría brindar apoyo mediante jóvenes que realizan su servicio social.

Indicó que también hacen falta más escuelas de tiempo completo e inclusivas, donde se cuente con personal profesional capacitado para atender a estudiantes con diferentes tipos de discapacidad.