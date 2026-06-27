Proponen reforzar sanidad ganadera con sistema de trazabilidad en Durango

Con el objetivo de fortalecer la prevención y vigilancia sanitaria en el sector pecuario, el Congreso del Estado de Durango recibió una iniciativa de reforma a la Ley Ganadera para incorporar un sistema de trazabilidad que permita identificar el origen, tránsito, destino y condición sanitaria del ganado.

La propuesta fue presentada por el diputado local Noel Fernández Maturino, mediante la cual se busca establecer mecanismos más precisos para atender riesgos zoosanitarios, como la presencia del gusano barrenador, considerado una amenaza para la actividad ganadera y para la economía rural de Durango.

Al explicar su iniciativa, el legislador detalló que se plantea que la Secretaría del ramo, en coordinación con la SAGARPA, defina medidas orientadas a las buenas prácticas pecuarias, integrando la trazabilidad como una herramienta permanente de control sanitario.

Entre los cambios se contempla fortalecer la identificación individual del ganado, el registro de movimientos y la integración de información verificable que permita actuar con rapidez ante posibles emergencias, además de dar mayor certeza a productores y consumidores.

Durante sesión de la Comisión Permanente, se advirtió que la reaparición del gusano barrenador obliga a reforzar las capacidades preventivas y de vigilancia, al tratarse de un riesgo que impacta directamente en el patrimonio de miles de familias dedicadas a la ganadería.

La propuesta sostiene que contar con un marco jurídico más sólido en materia zoosanitaria también puede ampliar oportunidades de comercialización para la producción pecuaria duranguense en mercados nacionales e internacionales.