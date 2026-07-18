Proponen reglas específicas para impugnaciones en elección judicial de Durango

La próxima elección de personas juzgadoras en Durango requerirá reglas específicas para resolver posibles controversias.

Para ello, el diputado local Otniel García Navarro propuso reformar la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Durante la sesión de la Comisión Permanente, planteó incorporar un medio de impugnación específico para los procesos de elección judicial y adecuar las reglas de nulidad a las características de este nuevo modelo de selección de integrantes del Poder Judicial.

El legislador explicó que la reforma busca armonizar la legislación estatal con los cambios constitucionales federales y establecer un marco jurídico que permita resolver posibles controversias bajo principios de certeza, legalidad, imparcialidad y seguridad jurídica. Señaló que actualmente existen 48 cargos de juezas y jueces pendientes de renovación, por lo que consideró necesario contar con reglas plenamente definidas antes del proceso electoral.

La propuesta pretende completar la adecuación de la legislación local para que las impugnaciones derivadas de la elección judicial cuenten con procedimientos y criterios específicos, en lugar de depender únicamente de las reglas generales previstas para otros procesos electorales.