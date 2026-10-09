Proponen regular traslado de animales de asistencia y mascotas en transporte público de Durango

La posibilidad de viajar con animales de asistencia, apoyo emocional o compañía en el transporte público, taxis y plataformas digitales sería regulada mediante una propuesta de reforma presentada en el Congreso del Estado de Durango.

La iniciativa, impulsada por la diputada local Cynthia Monserrat Hernández Quiñones, plantea establecer reglas distintas para cada tipo de animal, con requisitos de seguridad, higiene y control, con el propósito de evitar que el traslado dependa de criterios distintos en cada servicio.

El proyecto contempla tres categorías. Por ejemplo, los animales de asistencia, vinculados directamente con personas con discapacidad, tendrían derecho al servicio sin cobros adicionales y no se les podría exigir una transportadora cuando ésta impida que cumplan su función. Pero las personas usuarias no tendrían que revelar su diagnóstico o historial médico para acreditar su derecho.

Para los animales de apoyo emocional o terapéutico, se plantea acreditar la necesidad mediante una constancia o recomendación de un profesional de la salud legalmente facultado, con protección de los datos clínicos y la privacidad de las personas.

En el caso de los animales domésticos de compañía, su traslado estaría sujeto al uso de transportadora, correa o arnés, dependiendo de las características del animal y del servicio utilizado.

La propuesta también contempla límites, pues el traslado podría negarse cuando exista un riesgo real para las personas, restricciones sanitarias o legales, incumplimiento de las medidas de seguridad o una imposibilidad material para realizar el viaje.

La legisladora sostuvo que el objetivo no es permitir el acceso indiscriminado de mascotas al transporte, sino establecer condiciones claras que permitan compatibilizar la movilidad con la seguridad y los derechos de los usuarios.