Proponen revisar impacto de celulares en escuelas de Durango

La regulación del uso de celulares en las aulas tendría que acompañarse de una evaluación que permita saber si realmente mejora la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

Así lo planteó el diputado local Iván Soto Mendía, quien presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado y crear el Sistema de Indicadores de Beneficios Escolares por la Regulación de Celulares (SIBER), con el que se pretende dar seguimiento a los efectos de las restricciones aplicadas en los planteles.

La propuesta plantea que la Secretaría de Educación del Estado coordine la recopilación y análisis de información entre los distintos niveles educativos, de manera que puedan compararse las condiciones existentes antes de la aplicación de las medidas con los resultados posteriores.

Entre los aspectos que se busca evaluar están los cambios en la atención, el aprendizaje, la formación integral y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. El objetivo, explicó Soto Mendía, sería contar con datos que permitan determinar si las restricciones están cumpliendo con los resultados esperados y, en su caso, identificar qué ajustes son necesarios.

El legislador recordó que el Congreso estatal aprobó el pasado 6 de marzo una reforma a la Ley de Educación para regular el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. Consideró que el siguiente paso debe ser contar con información que permita conocer los efectos de esa medida y mantener coordinación con las disposiciones federales sobre el uso educativo y responsable de la tecnología.

La iniciativa parte de la premisa de que los celulares pueden ser herramientas útiles dentro del proceso educativo, pero también representar una distracción, por lo que Soto Mendía planteó que las decisiones sobre su regulación estén acompañadas de datos y evaluación, en lugar de limitarse a la aplicación de la medida.