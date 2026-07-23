Proponen revisión de los recortes presupuestales en Durango

La diputada federal Verónica Pérez Herrera planteó revisar la reducción de recursos presupuestales que ha afectado a los estados y municipios, entre ellos Durango, donde señaló una disminución de alrededor de 40 millones de pesos para el municipio de la capital.

La legisladora panista indicó que forma parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, desde donde se analiza el comportamiento de los recursos asignados a las entidades federativas.

Sostuvo que los ajustes presupuestales se relacionan con un presupuesto federal aprobado con un déficit superior a dos mil millones de pesos, aunque durante la declaración no precisó el fondo o partida específica a la que corresponde el monto señalado para Durango.

Pérez Herrera también cuestionó la situación de los recursos destinados al sector salud y afirmó que existen hospitales con problemas de mantenimiento e infraestructura. Asimismo, rechazó que las reducciones presupuestales puedan justificarse únicamente bajo el argumento de que los recursos se destinan a programas sociales.

Pérez Herrera aseguró que la información sobre la disminución de recursos puede ser revisada mediante los análisis de la Comisión de Hacienda y propuso comparar las cifras correspondientes a cada entidad federativa, en el contexto de las diferencias entre legisladores sobre el comportamiento del presupuesto federal.