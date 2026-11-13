Proponen trasladar busto de Benigno Montoya a parque que se construye frente al Panteón de Oriente

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) contempla la posibilidad de trasladar el busto del reconocido escultor Benigno Montoya al nuevo parque que se construye frente al Panteón de Oriente.

“Ellos (la familia) tienen un busto que existe en la colonia Asentamientos Humanos. Ellos buscan también redignificar la figura de su ancestro”, dijo el titular de la Secope, Juan Jaciel Chacón Bueno.

Expuso que la propuesta se concibe con el objetivo de honrar el legado de personajes de la historia de Durango , particulamente de este reconocido escultor. Y afirmó que esta iniciativa surge en coordinación con la propia familia del artista, quienes buscan redignificar la figura.

“Nosotros estamos proponiendo, es más, estamos construyendo un parque que se llama Benigno Montoya, donde la propuesta es instalar ahí y darle ese realce a este personaje tan importante para la cultura y la historia ya de Durango”, señaló.

Respecto a la viabilidad del traslado del busto, aclaró que se trata de una atribución de carácter municipal , por lo que confía en que la propuesta sea respaldada por el Cabildo local.

Al ser cuestionado sobre el avance de este parque, dijo que va al 40 por ciento; y explicó que el ritmo de la obra se redujo, con el fin de habilitar un espacio adecuado que permitiera recibir a los visitantes del panteón durante el pasado Día de Muertos.