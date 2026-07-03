Propuesta de puntos de hidratación en Durango sería votada hasta el próximo año

En el municipio de Durango se habló de una propuesta para instalar bebederos fijos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer agua potable y segura tanto a la población como a las mascotas; sin embargo, sería hasta el próximo año cuando la iniciativa pudiera ser votada.

La regidora Gloria Arreola Gamboa comentó que, aunque la propuesta de instalar estos puntos de hidratación sea aprobada, deberá esperar al próximo año para que los recursos necesarios puedan contemplarse en el paquete económico.

Por el momento, señaló que aún no se cuenta con un proyecto de cotización, el cual podría estar listo entre octubre y noviembre. No obstante, explicó que, por los tiempos presupuestales, ya no sería posible incluirlo en el ejercicio fiscal de este año, por lo que se plantearía para 2027.

Agregó que en esta iniciativa participarían Aguas del Municipio de Durango y la Dirección Municipal de Obras Públicas, dependencias que colaborarían en la planeación y ejecución del proyecto.

Hasta el momento, reconoció que otros integrantes del Cabildo no han fijado una postura sobre la propuesta; sin embargo, destacó que este tipo de iniciativas deben cumplir con un proceso administrativo y legislativo.

Primero tendría que aprobarse en Cabildo; posteriormente, se realizaría la planeación de las licitaciones, así como campañas de socialización y de concientización sobre el cuidado del agua.

La propuesta de instalar puntos de hidratación surge ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad durante la temporada de calor, con la finalidad de que la población tenga acceso a agua potable cuando lo necesite.