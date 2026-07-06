Protección Civil prevé operativos por pronóstico de lluvias en Durango capital

Durante esta semana, la Dirección Municipal de Protección Civil informó que se pronostican más lluvias para la capital de Durango debido a la influencia de varios sistemas meteorológicos en el Pacífico, por lo que ya se preparan operativos para prevenir riesgos a la población.

El director de la dependencia, Gustavo Paredes Moreno, comentó que se llevó a cabo una sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, en la que se establecieron diversas acciones coordinadas entre dependencias, principalmente para identificar y atender riesgos en zonas previamente detectadas como vulnerables.

Explicó que la acumulación de basura, llantas y otros objetos en canales y cauces representa un riesgo para la población, ya que obstruyen el flujo del agua, provocan su acumulación y favorecen la formación de encharcamientos e inundaciones.

"Se han retirado más de 500 toneladas de algunas zonas; son neumáticos, colchones, entre otros objetos, que la misma población arroja en distintos lugares y que generan un riesgo. Por ello, estas acciones buscan mitigarlo y forman parte de una estrategia de organización", sñaló Paredes Moreno.

Indicó que el monitoreo de las condiciones meteorológicas es permanente para emitir alertas preventivas, definir rutas de evacuación y, en caso de ser necesario, activar refugios temporales.

LLUVIAS LIGERAS

Las lluvias pronosticadas hasta el momento son de ligeras a moderadas, por lo que actualmente no se prevé un riesgo importante para la población.

"Solo tenemos huracanes en puerta muy visibles, que nos puedan generar una alerta".

Hasta el momento con las lluvias que se han registrado, únicamente ha sido necesario activar la primera fase de contingencia; no se han presentado condiciones para pasar a la segunda o tercera fase, aunque las autoridades permanecen atentas para responder a cualquier eventualidad.

Agregó que será durante agosto y septiembre, es cuando podrían registrarse lluvias más intensas , por lo que será necesario reforzar las acciones del Consejo Municipal de Protección Civil.

Para la activación de los operativos se dispone de aproximadamente 500 elementos de distintas dependencias, quienes podrán realizar labores como el manejo de maquinaria, la colocación de costaleras y la atención de cualquier contingencia que pudiera presentarse en la ciudad.

LIMPIEZA Y RECORRIDOS

Las acciones coordinadas incluyen limpieza de infraestructura pluvial, recorridos preventivos, vigilancia sanitaria, monitoreo de zonas vulnerables y operativos de seguridad para anticiparse a cualquier contingencia.

La Dirección Municipal de Servicios Públicos mantiene cuadrillas permanentes para el retiro de basura de rejillas y alcantarillas en distintos sectores de la ciudad.

En los últimos días se han retirado 11 toneladas de desechos sólidos de rejillas ubicadas en las principales avenidas y zonas cercanas al Centro Histórico, además de 14 toneladas de residuos recolectados mediante el servicio de barrido manual.

Por su parte, Aguas del Municipio de Durango (AMD) mantiene en operación el Programa de Limpieza y Desazolve de Infraestructura Pluvial 2025-2026, mediante el cual se realizan trabajos de limpieza en canales y colectores pluviales para mejorar su capacidad de conducción.