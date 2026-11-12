CEPC Durango se prepara ante pronóstico de 55 frentes fríos en temporada invernal 2026

Con base en la información que se ha recibido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Durango, se prepara para la temporada invernal ya que se prevé el ingreso de 55 frentes fríos, lo que representa un incremento con relación a los rangos habituales que son de entre 50 y 54.

Así lo informó el titular de la dependencia, Arturo Galindo Cabada, quien señaló que debido a las condiciones de humedad y las lluvias registradas se espera que el descenso en las temperaturas sea considerable e inclusive existe la posibilidad de que se registren tormentas invernales acompañadas de caída de nieve en varias regiones del estado.

“Regularmente tenemos entre 50 y 54 frentes fríos. Hoy se prevé que tengamos 55, un poquito más. Por la intensidad del frío, pues obviamente existe la posibilidad de que vayamos a tener temperaturas, si no similares, un poquito más bajas y con ello pues la posible presencia de nevadas. Entonces por eso pues la intención es que sí podamos estar preparados con los recursos humanos, materiales necesarios para la atención de cualquier situación de emergencia”, manifestó.

Identifican zonas de riesgo

Ante ello, informó que la dependencia ya trabaja en la identificación de zonas de riesgo y viviendas vulnerables para brindarles apoyo a las familias, especialmente de hules en los hogares donde habitan familias con menores de edad.

Asimismo, se mantiene comunicación con autoridades de municipios como Guanaceví para blindar apoyo a las comunidades donde históricamente se registran las temperaturas más bajas.

Asimismo, explicó que se prevé implementar estrategias de atención a personas en situación de calle para evitar su exposición a las heladas, además de coordinar protocolos preventivos con municipios como Pueblo Nuevo, en las vías de comunicación.

Dijo que se está trabajando en la actualización y revisión de los refugios temporales con los que se cuenta en todo el estado, y anunció que la próxima semana se celebrará la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar la disponibilidad de recursos humanos y materiales ante cualquier emergencia, con miras a estar listos para atender las emergencias que se registren durante la temporada invernal.