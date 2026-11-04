Durango

RESTRICCIÓN DE CELULARES

'Proteger no es restringir': piden espacios digitales seguros tras prohibir celulares en escuelas

Señalan que las decisiones sobre el entorno digital no deben reducirse a limitar el acceso a internet o redes sociales.

'Proteger no es restringir': piden espacios digitales seguros tras prohibir celulares en escuelas

'Proteger no es restringir': piden espacios digitales seguros tras prohibir celulares en escuelas

CLAUDIA BARRIENTOS
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Entró en vigor la restricción del uso de celulares en escuelas públicas y privadas del país. Sin embargo, esta medida tendrá que ser acompañada por otras que promuevan espacios digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

En tal sentido, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) se pronunció recientemente a favor de que este sector de la población sea tomado en cuenta en el diseño de las acciones.

Se estableció que proteger no es limitar a infancias y adolescencias por lo que las decisiones sobre el entorno digital no deben reducirse a limitar el acceso a internet, las redes sociales o el uso de celular en las escuelas.

“El desafío consiste en construir espacios digitales seguros, donde se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se prevengan las distintas formas de violencia que enfrentan en línea. Un diálogo con empresas, y con más actores implicados en la problemática, es positivo y necesario”, se estableció.



Asimismo, Redim trabaja con la estrategia Clic protegido como una articulación que debe ir más allá de diálogos bilaterales, involucrando al legislativo, organismos internacionales, empresas tecnológicas y de telefonía, instituciones públicas, academia, organizaciones, así como a las infancias y adolescencias sujetas de derechos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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