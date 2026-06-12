Protesta de madres buscadoras divide opiniones; 70% expresa apoyo en redes sociales

La movilización de colectivos de madres buscadoras que se manifestaron en la Ciudad de México, y en la que participaron integrantes de agrupaciones de Durango como Buscando Emilios, generó una amplia conversación en redes sociales, donde siete de cada diez usuarios expresaron respaldo a sus demandas, aunque un tercio cuestionó la protesta.

Aunque no acudieron integrantes de la asociación Buscando a Emilios, por falta de recursos, sí enviaron una lona para que se viralizaran los desaparecidos en Durango.

De acuerdo con un análisis realizado por DINAMIC, software especializado en inteligencia digital, la contención policial registrada en la Calzada de Tlalpan detonó un debate nacional sobre el derecho a la manifestación y la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

El estudio señala que la conversación relacionada con estos hechos alcanzó 12 millones 692 mil 940 impresiones, con una marcada polarización entre quienes respaldaron a las madres buscadoras y quienes criticaron la movilización.

Según el reporte, el 69.50 por ciento de los comentarios manifestó apoyo a los colectivos y condenó el encapsulamiento y despliegue policial.

Además, exigió que las autoridades prioricen la búsqueda de personas desaparecidas y reconoció la importancia de visibilizar esta problemática durante eventos internacionales de alto perfil, como el próximo Mundial de Futbol.

En este contingente participaron madres buscadoras de distintos estados del país, incluidas integrantes de colectivos duranguenses como Buscando a Emilios, quienes se sumaron a las acciones para exigir justicia y mantener vigente la exigencia de localización de sus familiares desaparecidos.

Por otra parte, el 30.49 por ciento de la conversación digital mostró rechazo o desconfianza hacia la protesta. En parte por lo señalado por la mañana del jueves por la titular de la Secretaría de Gobernación quien dijo que las autoridades investigan el origen de los apoyos logísticos recibidos por algunos colectivos de buscadoras que participaron en la reciente movilización

De ese porcentaje, el 12.67 por ciento atribuyó una supuesta intención política o de boicot a eventos internacionales; el 7.33 por ciento emitió mensajes que descalificaban directamente a los colectivos o minimizaban la crisis de desapariciones, mientras que el 10.49 por ciento centró sus críticas en las afectaciones a la movilidad y al acceso a servicios, aunque reconoció que se trata de un problema estructural.

Augusto del Río, director general de DINAMIC, advirtió que el análisis evidencia una resistencia social importante a reconocer la dimensión de la crisis. Señaló además que la conversación detectada fue completamente orgánica, sin presencia de cuentas automatizadas o bots.

El estudio, elaborado con corte al 11 de junio a las cuatro de la tarde, indica que TikTok concentró el 49.04 por ciento de las interacciones; Facebook, el 39.66 por ciento; Instagram, el 5.56 por ciento; X, antes Twitter, el 4.85 por ciento, y YouTube, el 0.89 por ciento.

Para la firma de inteligencia digital, la polarización que refleja este caso demuestra que incluso la búsqueda de justicia y la exigencia de encontrar a las personas desaparecidas son evaluadas bajo una mirada crítica por una parte importante de la sociedad mexicana.