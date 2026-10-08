Proyectan construcción de Viviendas del Bienestar en Villas del Guadiana

En el municipio de Durango se pretende seguir impulsando la vivienda vertical mediante el programa de Viviendas para el Bienestar, por lo que algunas nuevas zonas contempladas para la construcción de edificios, estarían cerca de los fraccionamientos de Villas del Guadiana.

Otros complejos habitacionales podrían ubicarse sobre la carretera México, en San Isidro y la zona cercana a la maquila Leoni.

Los complejos que ya han iniciado se encuentran en el fraccionamiento Acereros y en la colonia Isabel Almanza, proyectos supervisados por el Infonavit.

La directora de Desarrollo Urbano, Norma Miramontes Ayala, precisó que son más de cinco proyectos en trámite para desarrollar estas unidades habitacionales, los cuales avanzan de manera favorable con los dictámenes de las diferentes dependencias.

“Los edificios, de entrada, son más confortables; las viviendas son más cómodas, son viviendas más grandes y más altas. La altura es un tema de comodidad; la altura de las edificaciones es de 15 a 20 centímetros más alta y eso, al ser humano, le genera más confort”, detalló.

Miramontes Ayala comentó que, bajo el programa de Viviendas para el Bienestar, se contemplan unas 15 mil viviendas para el municipio de Durango.

Recordó que este programa representa una opción habitacional para todas las familias que están en búsqueda de formar su patrimonio.