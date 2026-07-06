Proyectará la Cineteca 'The True Cost', ¿cuándo y a qué hora será?

Los amantes del cine documental y quienes buscan conocer más sobre el impacto de la industria de la moda tendrán una nueva opción para disfrutar en la Cineteca de Durango, que este miércoles 8 de julio presentará la película The True Cost, como parte de la programación del Cineclub Piloncillo correspondiente al mes de julio.

La cinta, dirigida por Andrew Morgan y estrenada en 2015, abrirá el ciclo de proyecciones dedicadas al tema “Dress to Impress”, una selección de películas que abordan la moda desde distintas perspectivas, ya sea como expresión artística, fenómeno cultural o industria con repercusiones sociales.

Un documental que invita a reflexionar

The True Cost es un documental reconocido a nivel internacional por mostrar el lado menos visible de la industria de la moda rápida, conocida como fast fashion . A través de testimonios de trabajadores, diseñadores, activistas y especialistas, la producción expone las condiciones laborales, el impacto ambiental y las consecuencias económicas que genera la fabricación masiva de prendas de vestir alrededor del mundo.

Lejos de centrarse únicamente en las tendencias, la película plantea una reflexión sobre los hábitos de consumo y las decisiones que toman millones de personas al momento de adquirir ropa, convirtiéndose en un material de interés tanto para estudiantes como para el público en general.

Tres horarios para asistir

Con el objetivo de que más personas puedan disfrutar de la proyección, la Cineteca de Durango ofrecerá tres funciones durante el día.

Los horarios serán:

16:30 horas

18:45 horas

21:00 horas

De esta manera, los asistentes podrán elegir el horario que mejor se adapte a sus actividades y disfrutar del documental en la pantalla de la Cineteca.