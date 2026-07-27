Proyectarán 'El gran escape' de Steve McQueen esta semana, ¿cuándo y dónde verla?

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) abrirá su nuevo ciclo de cine bélico el próximo jueves 30 de julio con la proyección de “El gran escape” (The Great Escape, 1963), considerada una de las películas más influyentes del género.

La función se llevará a cabo con entrada libre como parte de una programación dedicada a reflexionar sobre los conflictos armados desde distintas perspectivas históricas y humanas.

Un clásico inspirado en hechos reales

Dirigida por John Sturges y protagonizada por figuras como Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough y Charles Bronson , la cinta está basada en la fuga real de prisioneros aliados del campo alemán Stalag Luft III durante la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a un grupo de militares que organiza un ambicioso plan para escapar de un recinto diseñado para ser prácticamente inexpugnable.

Aunque la película combina elementos de aventura y suspenso, también muestra la solidaridad, la inteligencia y la determinación de los prisioneros frente a las adversidades de la guerra, cualidades que la han convertido en un referente del cine bélico durante más de seis décadas.

Primera parada de un recorrido por la historia

“El gran escape” será la primera de cinco películas seleccionadas para este ciclo organizado por la Filmoteca UJED , cuya curaduría estuvo a cargo de Juan Antonio de la Riva. La programación busca mostrar cómo el cine ha evolucionado desde las historias centradas en el heroísmo militar hasta obras que exploran las consecuencias humanas, sociales y morales de los conflictos armados.

Después de esta primera función, el ciclo continuará con “La gran ilusión” (6 de agosto), “Senderos de gloria” (13 de agosto), “Gallípoli” (20 de agosto) y “La batalla de Argel” (27 de agosto), conformando una selección de películas consideradas esenciales para comprender la evolución del cine de guerra.