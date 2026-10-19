Proyectarán 'The Taking of Deborah Logan', ¿cuándo será? Aquí te contamos

Como parte de las actividades cinematográficas organizadas durante octubre, la Cineteca de Durango continúa con su programación dedicada al cine de terror, ofreciendo al público una selección de películas que exploran distintos aspectos del miedo, el suspenso y los fenómenos sobrenaturales.

Los asistentes podrán disfrutar de The Taking of Deborah Logan (2014), conocida en español como La posesión de Deborah Logan, una producción estadounidense dirigida por Adam Robitel que se ha convertido en una propuesta destacada dentro del género de terror presentado en formato de falso documental.

¿De qué trata 'The Taking of Deborah Logan'?

La historia sigue a un grupo de estudiantes que decide realizar un documental sobre Deborah Logan, una mujer de edad avanzada que padece Alzheimer, con el propósito de registrar los efectos de esta enfermedad en su vida cotidiana y la relación con su hija.

Sin embargo, conforme avanza la investigación, comienzan a registrarse comportamientos extraños y acontecimientos inexplicables que llevan a los protagonistas a sospechar que detrás de la condición de Deborah podría existir algo mucho más perturbador.

La película combina el terror psicológico con elementos sobrenaturales y utiliza grabaciones de estilo documental para construir una atmósfera inquietante, convirtiendo situaciones aparentemente cotidianas en momentos de tensión.

¿A qué hora será la función en la Cineteca de Durango?

De acuerdo con la cartelera de octubre, la película contará con tres proyecciones el martes 20 de octubre, permitiendo que los interesados puedan elegir entre diferentes horarios.

Las funciones están programadas para las 4:30, 6:45 y 9:00 de la noche, como parte de la selección cinematográfica de terror preparada para este mes.

Esta programación representa una alternativa para quienes buscan disfrutar de historias de suspenso y terror en la pantalla grande, especialmente durante las semanas previas a las celebraciones de Halloween.