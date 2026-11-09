Proyecto Road to 250 recorre Durango

La organización sin fines de lucro Spirit of America, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México, realizó Road to 250, un proyecto que recorre el histórico Camino Real de Tierra Adentro y que tuvo una parada en Durango.

En este proyecto, que busca destacar la importante relación entre México y Estados Unidos, dos creadores de contenido, Rodrigo Villanueva y Diana Bojorges, viajaron desde Ciudad Juárez hasta Veracruz para profundizar en historias que ejemplifican la relación entre ambos países a través de puntos estratégicos en materia de educación, industria e intercambio cultural.

En Mapimí, Durango, se encuentra la famosa Mina de Ojuela y el pueblo "fantasma" que la rodea.

A lo largo de esta histórica ruta, los anfitriones destacaron la importancia de diversos lugares que han desempeñado un papel fundamental en la cooperación bilateral entre ambos países, ayudando al desarrollo económico de distintas regiones.

VISITA A DURANGO

La ruta de Road to 250 tuvo una parada en la Comarca Lagunera y en el municipio de Mapimí, específicamente en la Mina de Ojuela, donde se destacó el importante papel que ha jugado la minería en el desarrollo de la región.

Para este proyecto, Diana Bojorges, emprendedora, agrónoma y agricultora de Oaxaca, y Rodrigo Villanueva, creador de la página "Historias Chidas", fueron recibidos por el periodista Jorge Pérez Arellano, director de El Siglo de Durango, quien fungió como anfitrión.

El Puente de Ojuela es una estructura colgante de madera y acero de 336 metros de longitud, suspendida a casi 100 metros de altura sobre un majestuoso cañón.

Ahí conocieron el famoso Puente de Ojuela, una estructura colgante de madera y acero de 336 metros de longitud, suspendida a casi 100 metros de altura sobre un majestuoso cañón. Además, se adentraron en la Mina de Ojuela y recorrieron el pueblo "fantasma" que la rodea.

Road to 250 es un proyecto de la organización sin fines de lucro Spirit of America, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México, que recorre el histórico Camino Real de Tierra Adentro, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, y suma a Veracruz como parada final, para destacar la importante relación entre México y Estados Unidos. Las historias del recorrido pueden seguirse en redes sociales con el hashtag #Road250Mexico.