Proyectos mineros en Durango serán supervisados para que cumplan con la normativa

La creación de un grupo interinstitucional en Durango permitirá mejorar la vigilancia de las actividades mineras y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental, de seguridad y protección a la población.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que esta propuesta surgió durante la reunión ordinaria de la Mesa Estatal de Seguridad, celebrada el pasado 19 de mayo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ante la necesidad de fortalecer la supervisión de los proyectos mineros en el estado, particularmente en lo relacionado con el uso de explosivos, aunque también se plantearon otras revisiones.

Por parte de la Profepa se programará la intervención de cuatro inspectores federales especializados en recursos naturales e inspección industrial para realizar las actividades de supervisión que se definan en el programa de trabajo y que se coordinen con personal de otras dependencias.

En una primera selección de proyectos mineros identificados colaborarán la Sedena, la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Durango (Sedeco).

Otras dependencias que participarán son la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría General de Gobierno.

Minera irregular

De acuerdo con las sanciones recientes aplicadas por la Profepa, se impuso una sanción por explotación minera irregular y afectación forestal en el municipio de Guanaceví.

En el lugar se detectó la remoción de vegetación forestal en una superficie de 3 mil 200 metros cuadrados, lo que afectaba especies características de la zona.

Personal de inspección y vigilancia en el cumplimiento de la legislación ambiental para proyectos mineros realizó, los días 28 y 29 de mayo, recorridos de verificación en el ejido Arroyo del Hacho, municipio de Guanaceví, donde detectó el proyecto de explotación de minerales metálicos que operaba sin acreditar las autorizaciones federales correspondientes.

Durante la inspección se observaron obras y actividades relacionadas con la extracción de minerales como plata, oro y zinc.

Tampoco se acreditaron las autorizaciones en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo, por lo que se impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del proyecto, así como el aseguramiento precautorio de la maquinaria y el equipo localizados en el sitio.