Pruebas GRATUITAS de cáncer cervicouterino para mujeres en Durango | ¿Dónde las hacen?

Las mujeres de 40 años o más en Durango, están siendo invitadas a realizarse de manera gratuita la prueba para la detección y prevención del cáncer de cuello uterino.

Alma Karina Tamez Castrellón, encargada del Programa Estatal de Cáncer de Cuello Uterino, señaló que octubre no solo es considerado el mes Rosa, relacionado con la prevención del cáncer de mama, sin también el mes Turquesa, dedicado a la prevención y detección oportuna del cáncer de cuello uterino.

¿DÓNDE REALIZAN EL ESTUDIO?

Explicó que la detección oportuna permite atender este tipo de cáncer con altas posibilidades de curación, por lo que hizo un llamado a las mujeres mayores de 40 años para que acudan a realizarse el estudio en el módulo instalado sobre Paseo Constitución, a la altura de la Plaza de Armas.

Una de las facilidades que ofrece actualmente este programa es la prueba de autotoma, mediante la cual es la propia mujer quien obtiene la muestra, sin la intervención directa de otra persona.

En este procedimiento, el personal de enfermería únicamente brinda asesoría y orientación.

ESTUDIO ES GRATUITO

Tamez Castrellón señaló que quienes no deseen acudir al módulo móvil instalado a un costado de la Plaza de Armas también pueden realizarse el estudio de manera gratuita en cualquiera de los centros de salud.

El objetivo, dijo, es detectar oportunamente cualquier anomalía y, en caso de obtener un resultado que requiera atención, dar seguimiento a la paciente e iniciar el tratamiento correspondiente.

Los resultados de las pruebas tardan entre 15 y 20 días y es la propia Secretaría de Salud la que se comunica con las mujeres para informarles sobre sus resultados y, cuando es necesario, canalizarlas para seguimiento y tratamiento.