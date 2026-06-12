Psicología automotriz

Cuando me enfrenté por primera vez a la posibilidad de comprar un coche usado aprendí una frase decisiva, "Sólo ha tenido un dueño", la garantía de que el coche era la rotunda expresión de una persona y no había pasado por promiscuos temperamentos.

Cincuenta años después trato de vender un coche y compruebo lo mucho que ha cambiado la transacción que antes fue sencilla (si te ponías de acuerdo, el propietario se apoyaba en la cajuela y endosaba la factura). Las estafas y los asaltos son tan comunes que el gobierno ofrece espacios para que la compraventa se haga en presencia de policías.