‘Puede un fantasma tener mi voz’ cerrará la Muestra Estatal de Teatro Durango 2026

La Muestra Estatal de Teatro Durango 2026 (MET) llegará a su cierre este domingo con la función de "Puede un fantasma tener mi voz", una de las propuestas escénicas que ha marcado esta edición por su reciente paso por escenarios nacionales y por su regreso al Teatro Victoria como parte de la programación del encuentro.

La obra, con autoría y dirección de Melissa Zaragoza y Ricardo García, será la encargada de bajar el telón de la muestra en una función gratuita dirigida a público de 15 años en adelante.

Una obra que trasciende

"Puede un fantasma tener mi voz" llegó a la Muestra Estatal de Teatro tras una reciente temporada en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México, donde formó parte del programa "Nuestras Latitudes" de la Coordinación Nacional de Teatro. Ese recorrido convirtió a la producción duranguense en una de las obras con mayor proyección nacional dentro de la programación de este año.

La pieza ya tuvo una primera presentación durante la muestra en el Teatro Victoria, y ahora volverá al mismo escenario para despedir una semana dedicada a la creación escénica del estado.

Su propuesta, construida desde una mirada íntima y contemporánea, ha destacado por explorar la memoria, la identidad y las voces que permanecen incluso cuando parecen haberse desvanecido.

La clausura llegará después de una programación que recorrió seis municipios con ocho funciones gratuitas dirigidas a públicos de distintas edades. Durante la semana se presentaron "¡Papá, mamá! ¿Qué es ser niñx?", "BEBÉ, un lugar seguro" y "En la Tierra de los Corderos", esta última con una función dominical al mediodía antes del cierre oficial.