'¿Puede un fantasma tener mi voz?' regresó al Teatro Victoria como más que un monólogo

El monólogo “Mis XV para papá. ¿Puede un fantasma tener mi voz? Textos y conjuros para exorcizar a una hija actriz”, de la actriz duranguense Melissa Zaragoza, regresó esta semana al Teatro Victoria como parte de las Temporadas Artísticas, consolidándose como una de las propuestas escénicas más emotivas y personales presentadas recientemente en la capital.

La obra, de corte autobiográfico, volvió a reunir a decenas de asistentes que se dieron cita para presenciar una puesta en escena que explora el duelo, la memoria y la ausencia desde la intimidad de una hija marcada por la violencia.

CATARSIS Y HONESTIDAD

A través de recuerdos, fotografías, videos y fragmentos documentales, Melissa Zaragoza reconstruye la figura de su padre, asesinado en 2007, mientras comparte con el público episodios de su infancia y las emociones que han acompañado su proceso de duelo durante todos estos años.

Sobre el escenario, la actriz transforma el dolor en un acto de catarsis y honestidad, logrando que los espectadores conecten con una historia profundamente humana que va más allá de lo personal para tocar fibras universales como el amor filial, la pérdida y la necesidad de sanar.

Durante la función, el silencio entre el público y las reacciones emotivas dejaron en evidencia el impacto que la obra genera entre los asistentes. La intensidad del relato, sumada a la sensibilidad interpretativa de Zaragoza, consigue mantener una conexión constante con la audiencia, que acompaña cada palabra y cada recuerdo desde la empatía. La pieza logra así convertir una experiencia íntima en un diálogo colectivo sobre las heridas que deja la violencia y la importancia de la memoria.

“Mis XV para papá” ya se había presentado hace algunos meses en el mismo recinto, donde cautivó a los duranguenses por la fuerza emocional de su narrativa y la honestidad de su propuesta escénica.

En esta nueva presentación dentro de las Temporadas Artísticas del Teatro Victoria, el unipersonal confirmó nuevamente su capacidad para conmover al público y reafirmó el talento de Melissa Zaragoza como creadora e intérprete.