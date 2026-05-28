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Monólogo

'¿Puede un fantasma tener mi voz?' regresó al Teatro Victoria como más que un monólogo

La obra, de corte autobiográfico, volvió a reunir a decenas de asistentes que se dieron cita para presenciar la puesta en escena.

'¿Puede un fantasma tener mi voz?' regresó al Teatro Victoria como más que un monólogo

'¿Puede un fantasma tener mi voz?' regresó al Teatro Victoria como más que un monólogo

DANIELA ALMAGUER
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El monólogo “Mis XV para papá. ¿Puede un fantasma tener mi voz? Textos y conjuros para exorcizar a una hija actriz”, de la actriz duranguense Melissa Zaragoza, regresó esta semana al Teatro Victoria como parte de las Temporadas Artísticas, consolidándose como una de las propuestas escénicas más emotivas y personales presentadas recientemente en la capital.

La obra, de corte autobiográfico, volvió a reunir a decenas de asistentes que se dieron cita para presenciar una puesta en escena que explora el duelo, la memoria y la ausencia desde la intimidad de una hija marcada por la violencia.

CATARSIS Y HONESTIDAD

A través de recuerdos, fotografías, videos y fragmentos documentales, Melissa Zaragoza reconstruye la figura de su padre, asesinado en 2007, mientras comparte con el público episodios de su infancia y las emociones que han acompañado su proceso de duelo durante todos estos años.

Sobre el escenario, la actriz transforma el dolor en un acto de catarsis y honestidad, logrando que los espectadores conecten con una historia profundamente humana que va más allá de lo personal para tocar fibras universales como el amor filial, la pérdida y la necesidad de sanar.


Durante la función, el silencio entre el público y las reacciones emotivas dejaron en evidencia el impacto que la obra genera entre los asistentes. La intensidad del relato, sumada a la sensibilidad interpretativa de Zaragoza, consigue mantener una conexión constante con la audiencia, que acompaña cada palabra y cada recuerdo desde la empatía. La pieza logra así convertir una experiencia íntima en un diálogo colectivo sobre las heridas que deja la violencia y la importancia de la memoria.


“Mis XV para papá” ya se había presentado hace algunos meses en el mismo recinto, donde cautivó a los duranguenses por la fuerza emocional de su narrativa y la honestidad de su propuesta escénica.


En esta nueva presentación dentro de las Temporadas Artísticas del Teatro Victoria, el unipersonal confirmó nuevamente su capacidad para conmover al público y reafirmó el talento de Melissa Zaragoza como creadora e intérprete.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Teatro Victoria Monólogo Melissa, público, Teatro, actriz

               

                
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