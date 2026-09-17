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Puentes peatonales en Durango podrían ser remplazados por 'Cruces Seguros'

Aseguran que permitirán respetar el flujo vehicular y dar mayor seguridad a los peatones.

Puentes peatonales en Durango podrían ser remplazados por 'Cruces Seguros'

Puentes peatonales en Durango podrían ser remplazados por 'Cruces Seguros'

DENICE RAMÍREZ
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La infraestructura de puentes peatonales que no se utiliza en Durango podría ser reemplazada por cruces peatonales seguros, los cuales, aseguran, no afectarán el flujo vehicular y brindarán mayor seguridad a los peatones.

La regidora Adla Karam Araujo comentó que, en la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo, se dio a conocer un programa para el municipio denominado Cruces Seguros, que se instalarán principalmente en nuevas vialidades y en las de mayor tránsito.

Por ejemplo, señaló que una de las nuevas vialidades donde ya se contempla este tipo de cruces es la avenida Río Grande.

Indicó que estos permitirán que continúe el flujo vial, pero también serán espacios seguros para los peatones.

Se pretende que esos cruces también se instalen en lugar de mantener la infraestructura de puentes peatonales, algunos de los cuales ya han sido retirados.


Comentó que espera que se presente el programa integral, donde se explique qué va a pasar con esa infraestructura y cómo serán los cruces. Incluso, se podría considerar reutilizar parte del material o de la infraestructura que ya se tiene.


Además de estos cruces, en algunas calles del Centro Histórico, principalmente, ya se ha instalado la modalidad de paso “Uno y Uno”, la cual, señalan, se seguirá extendiendo a otras calles de la ciudad donde no sea viable instalar semáforos.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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